Коммунальщикам Миноборны планируют выделить 68,5 млн из бюджета Петербурга

Петербургскому филиалу ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны России в 2021 году планируют компенсировать недополученные доходы из бюджета Петербурга на сумму порядка 68,5 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта Смольного, принятого за основу городским парламентом 11 ноября.

Документ регламентирует возможность для ФГБУ "ЦЖКУ" получить гранты в виде субсидий для возмещения выпадающих доходов.

Финансовые потери образуются из-за того, что "ЦЖКУ" поставляет тепло в квартиры военнослужащих и моряков по льготным тарифам. Гранты начнут выдавать с 2021 года.

Сергей Еремеев