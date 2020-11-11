Петербургскую компанию заподозрили в поставке МВД дешевых китайских шлемов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки компании, подведомственной МВД, китайских экипировочных шлемов, передает агентство "Москва". По версии следствия, подрядчик в лице петербургского "НПО Спецматериалов" злоупотребил доверием заказчика и поставил более дешевые и менее качественные образцы китайского производства, чем продукция, параметры которой были изложены в техническом задании. Всего поставка включила в себя 45 тысяч шлемов стоимостью 1,2 тысячи рублей каждый. Таким образом, общий ущерб бюджету оценивается более чем в 48 млн рублей. В стане поставщика категорически отрицают доводы СК.

"Нас обвиняют, что мы в рамках госзаказа продавали китайское "фуфло" под видом собственной продукции. Это неправда. Шлем — наша разработка", - цитирует пишет "Фонтанка" генерального конструктора Михаила Сальникова,

Дело возбудили по статьям "мошенничество" и "халатность", а подрядчик проходит по нему в статусе подозреваемого. Примечательно, "НПО Спецматериалов" давно и регулярно снабжает экипировкой российские силовые ведомства.