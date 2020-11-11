На могиле Достоевского отреставрировали памятник, Беглов возложил к нему цветы

На могиле писателя Федора Достоевского открыли отреставрированный памятник, что стало первым в ряду мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня его рождения, сообщает ТАСС. По такому случаю Александро-Невскую лавру посетил губернатор Александр Беглов и положил к месту захоронения классика цветы.

"На надгробии высечены любимые Достоевским слова из Евангелия от Иоанна о пшеничном зерне, которое если падши в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. <...> Достоевский - петербургский писатель, и поэтому то, что у нас в Петербурге так начинается чествование Достоевского, обращение к его памяти именно у его памятника, это очень важно и очень достойно", - произнесла директор музея имени писателя Наталья Ашимбаева.

Реставрационные работы поддерживал комитет Смольного по культуре, а непосредственно они велись силами благотворительного фонда им. Грачьи Погосяна. 200-летие классика словесности весь мир отметит в ноябре следующего года. В России по этому поводу запланированы экскурсии, лекции и Глобальный диктант, основанный на творчестве Достоевского.

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