Росреестр сменил ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 на настоящие имена сыновей Чайки

Росреестр изменил сведения о недвижимости, принадлежащей сыновьям бывшего генпрокурора Юрия Чайки, указав их настоящие имена, обратили внимание "Открытые медиа".

По данным издания, еще в начале 2020 года имена Артема Чайки и Игоря Чайки в реестре были скрыты за обозначениями "физическое лицо" или "Российская Федерация". За несколько лет до этого, в 2016 году, после расследования политика Алексея Навального имена оказались скрыты шифрами: Артем Чайка был "переименован" в ЛСДУЗ, Игорь Чайка - в ЙФЯУ9. Напомним, Навальный в расследовании утверждал, что Игорь Чайка может быть причастен к рейдерству, и якобы он с отцом и братом якобы могут быть причастны к организации нападения на сотрудников ФБК.

Теперь в реестре указаны их настоящие имена. Игорю Чайке принадлежат два таунхауса, земля в Горках-8 и участок в 60 соток в Успенском. Артему Чайке принадлежат дом площадью более 1950 кв. м. в Успенском, участок в 43 сотки вокруг него. Также на братьев записаны различные хозстроения.

Источник утверждает, что в основном сведения о недвижимости засекречивали работающие в аппарате Росреестра сотрудники ФСБ. Причиной называют в основном расследования Навального. Источник пояснил, что Чайка, покинув пост генпрокурора в начале года, перестал быть особо охраняемой персоной, поэтому Росреестр и рассекретил сведения о недвижимости его семьи.