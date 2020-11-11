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17:48

ФБК продает дверь в свой офис, которую много раз пилили болгаркой

фото ЗакС политика ФБК продает дверь в свой офис, которую много раз пилили болгаркой

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выставил на продажу ставшую легендарной в кругах оппозиционеров и журналистов дверь в свой центральный офис в Москве, которой регулярно "достается" от вскрывающих ее силовиков. Последние с осени 2019 года время от времени силой проникают в помещение с тем, чтобы провести очередной обыск по так называемому "делу ФБК" об отмывании денег и изъять технику.

Перед торгами дверь расписал брат основателя ФБК Олег Навальный, изобразивший на ней фигуру человека в шлеме и черной форме, который намеревается пробраться в офис при помощи пилы-болгарки. 

За элемент интерьера, ставший арт-объектом, желающие его купить предлагают более 33 тысяч рублей, победитель еще не объявлен. Примечательно, что от лица двери в офис ФБК даже ведется отдельный аккаунт в Twitter.

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