Макаров о ситуации с коронавирусом: Власть гибко реагирует на обстановку

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров остался удовлетворен выступлением вице-губернатора Олега Эргашева в стенах Мариинского дворца, посвященном борьбе с пандемией коронавируса. По мнению единоросса, после речи чиновника стало понятно, что город хорошо подготовился к эпидемиологическим трудностям, причем это можно сказать как о политическом руководстве, так и о проявляющих здравомыслие гражданах.

"Власть оперативно принимает решения, гибко реагирует на обстановку. В этом нам очень помогает сознательность петербуржцев, их ответственность и готовность к взаимовыручке. Продолжают работу волонтерские центры, помогающие нашим самым нуждающимся согражданам. Особо хочу отметить, что исполняются все нормативные акты о социальной поддержке врачей", - произнес Макаров, которого цитирует пресс-служба ЗакСа.

Спикер подчеркнул, что действия ответственных лиц носят продуманный и логически выверенный характер. Именно благодаря этому удалось, по его мнению, обеспечить медучреждения и должным числом коек, и требующимся объемом оборудования и лекарств.

Отметим, что несмотря на декларируемые успехи властей, в Петербурге число подхвативших коронавирус растет с каждым днем. К утру 11 ноября суточный показатель вновь заболевших достиг 1574 человек.

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