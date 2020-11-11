Экс-министр Кобылкин стал и.о. замсекретаря генсовета "Единой России"

Бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин назначен исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", передает ТАСС.

Президиум генсовета партии назначил Кобылкина на заседании в среду, 11 ноября. До этого секретарь генсовета Андрей Турчак заявлял, что экс-министр станет первым замруководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году.

Кобылкин входит в состав бюро высшего совета "Единой России". В состав генсовета он будет избран на съезде партии, который запланирован на конец года, и тогда он может быть утвержден в должности замсекретаря генсовета.

Кобылкин был главой Минприроды до 9 ноября, пока не был уволен приказом президента Владимира Путина. Его место занял Александр Козлов. Кроме Кобылкина, сменились еще пять членов кабмина, в том числе Александр Новак стал вице-премьером.