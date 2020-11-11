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18:48

Памфилова о награждении Миненко: "Я не могу в это поверить"

фото ЗакС политика Памфилова о награждении Миненко: "Я не могу в это поверить"

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что губернатор Петербурга не информировал ЦИК о планах наградить главу Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко орденом Почета, передает официальный Telegram-канал Центризбиркома. По словам Памфиловой, как правило такое награждение согласовывается с ЦИКом, но не в этот раз. 

Памфилова напомнила о выражении недоверия Центризбиркомом Миненко. Глава ЦИК сообщила, что ей сложно поверить в награждение Миненко.

- Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие, - заявила Памфилова.

Напомним, ранее 11 ноября Горизбирком сообщил, что губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета по поручению президента за "большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Вручая награду Беглов сообщил, что уверен в грамотной и прозрачной работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

В сентябре Центризбирком в очередной раз признал работу Горизбиркома неудовлетворительной, а Миненко выразил недоверие. Памфилова предложила членам ГИК самостоятельно сложить с себя полномочия, но они этого делать не стали - состав комиссии не изменился. В октябре в ЦИК заявили, что планируют добиваться изменений в руководстве Горизбиркома. После встречи с президентом Памфилова рассказала, что глава государства поддержал законопроект, по которому ЦИК сможет снимать с должностей руководителей субъектовых избиркомов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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