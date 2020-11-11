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11 ноября, 19:23

Петербург получил 203 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса для лечащихся на дому

фото ЗакС политика Петербург получил 203 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса для лечащихся на дому

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с помощником президент Максимом Орешкиным подтвердил, что город работает над организацией бесплатной выдачи лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, Петербург получил 203 млн рублей из федерального бюджета на эти средства, деньги распределили по районам города, и в ближайшее время поликлиники организуют закупочные процедуры.

"Все лекарства должны выдаваться пациентам на дому", - сказал Беглов, добавив, что это будет происходить по назначению врача и бесплатно. Речь идет о препаратах, которые упоминаются в девятой версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для легкой и среднетяжелой форм.

Также Беглов сообщил, что каждые пять дней в Петербурге проверяют наличие лекарств в стационарах, и основной запас препаратов для лечения коронавируса пополняется каждую неделю.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении.


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