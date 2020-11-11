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11 ноября, 19:48

В Центре имени Гамалеи допустили массовую вакцинацию от коронавируса с начала 2021 года

фото ЗакС политика В Центре имени Гамалеи допустили массовую вакцинацию от коронавируса с начала 2021 года

Массовая вакцинация россиян препаратом "Спутник V" начнется в январе-феврале 2021 года, когда объемы производства вакцины достигнут 5-6 млн доз в месяц, передает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, сейчас вакцинируют врачей и учителей "по производственному принципу". "А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, [вакцинация начнется] по месту жительства - этот момент должен наступить у нас в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 миллионов доз", - сказал Гинцбург в ходе выступления на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что выпускать до 6 млн доз вакцины в месяц планируется с апреля 2021 года.

Гинцбург отчитался, что вакциной уже привиты около 45-50 тысяч россиян из группы риска, в том числе – работающие с коронавирусными пациентами медики. Напомним, ранее на Алтае трое уже привитых медработника заразились коронавирусом.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили 11 августа. При этом пока продолжаются клинические исследования.

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