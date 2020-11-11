В Центре имени Гамалеи допустили массовую вакцинацию от коронавируса с начала 2021 года

Массовая вакцинация россиян препаратом "Спутник V" начнется в январе-феврале 2021 года, когда объемы производства вакцины достигнут 5-6 млн доз в месяц, передает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, сейчас вакцинируют врачей и учителей "по производственному принципу". "А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, [вакцинация начнется] по месту жительства - этот момент должен наступить у нас в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 миллионов доз", - сказал Гинцбург в ходе выступления на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что выпускать до 6 млн доз вакцины в месяц планируется с апреля 2021 года.