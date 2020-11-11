Архангельского активиста осудили за побои, не дав ему ознакомиться с материалами дела

Суд в Архангельской области заочно признал местного активиста Владимира Когута виновным в побоях, передает "Новая газета".

По словам защитника Андрея Боровикова, о заседании Когут узнал от участкового, который сообщил о суде за полчаса до начала заседания. Активист приехал в Ломоносовский суд Архангельска и там узнал, что суд назначен в Урдоме, за 800 км от областного центра, и пройдет по видеосвязи.

Когут ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела, поскольку не знал, за что именно его судят. Ему сообщили, что протокол был составлен без его присутствия полтора месяца назад за инцидент, якобы произошедший на станции Шиес, где были протесты против строительства мусорного полигона.

Заседание было отложено на несколько часов, но когда Когут вернулся в назначенное время, ему сказали, что суд уже состоялся без его участия, поскольку активист якобы опоздал. При этом решение суда ему не сообщили, на сайте Вилегодского суда указано, что ему назначено административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП. По этой статье предусмотрены обязательные работы, штраф в 30 тысяч рублей или арест на 10 – 15 суток.