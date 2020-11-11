Руководитель Курортного района Чечина может возглавить Горизбирком

На должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассматривают кандидатуру главы администрации Курортного района Натальи Чечиной, сообщает издание "Петербургский формат" со ссылкой на анонимный источник. По информации СМИ, если отставка действующего руководителя Горизбиркома Виктора Миненко все же произойдет, то вероятно именно Чечина займет освободившееся кресло. Как утверждает источник издания, активно данное назначение лоббирует вице-губернатор Александр Бельский, который отвечает за внутреннюю политику города.

Информацию об обсуждении Чечиной как кандидатки на пост руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, ЗАКС.Ру подтвердил знакомый с ситуацией источник. Ранее на эту же должность Центризбиркому предлагали выдвинуть вице-губернатора Ирину Потехину, руководителя Фрунзенского района Константина Серова и бывшего главу Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадима Лопатникова, сообщали источники ЗАКС.Ру. По их информации, кандидатуру последнего в сентябре отклонили.

Напомним, в конце сентября Центризбирком выразил недоверие действующему председателю Горизбиркома Виктору Миненко. Ранее 11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета, что не понравилось главе ЦИК Элле Памфиловой. Она заявила, что не может в это поверить.

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