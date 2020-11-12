Ещё одна петербургская больница перешла на приём COVID-пациентов

Петербургская многопрофильная больница № 2 начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, извещает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

В медучреждении для COVID-заражённых доступно 660 коек.

Напомним, на сегодняшний день "ковидных" пациентов в городе на Неве принимают 17 взрослых и два детских стационара.

Днём ранее на фоне роста заболеваемости Министерство науки и высшего образования поручило перевести все подведомственные ему вузы Петербурга и Москвы на дистационное обучение сроком до февраля 2021 года.