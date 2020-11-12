Кузбасский медик заразился коронавирусом после вакцинации от COVID-19

Один из медицинских работников Кемеровской области подхватил коронавирус после вакцинации отечественным препаратом от COVID-19, уведомила в интервью с ТАСС замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.

"Заболевание зафиксировано на 5−6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным. Иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй дозы", - поделилась Зеленина.

Ранее, напомним, в Алтайском крае коронавирусом заразились трое медиков, вакцинированных запатентованной отечественной разработкой - "Спутником V", заразились коронавирусом. В местном минздраве заявили тогда, что после первой прививки у них не успел сформироваться полноценный иммунный ответ.

Добавим также, "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19: о её регистрации было объявлено 11 августа. При этом по сей день продолжаются клинические исследования препарата.