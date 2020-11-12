Центр психологической помощи для активистов запустили в Петербурге

Проект "Открытое пространство" запустил работу психологического центра, в который могут обратиться за консультациям правозащитники и активисты.

"Помощь людям, попавшим в беду – будь то политические заключённые, люди, пережившие насилие или пытки – всегда предполагает эмоциональную вовлечённость и желание восстановить справедливость. Зацикленность на решении подобных проблем может привести не только к внутреннему опустошению и эмоциональному выгоранию, но и к другим самым разным нарушениям функционирования психики: депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству, фобиям и другим", - говорится на сайте центра.

Желающие обратиться за помощью должны заполнить форму на сайте проекта. Центр заявил о полной конфиденциальности своих услуг.

Кроме того, команда "Открытого пространства" пригласила к сотрудничеству волонтеров-психологов.