18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:21

Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

фото ЗакС политика Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Фигурантов дела "Сети"* Андрея Чернова, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова забрали из пензенского СИЗО и увезли в неизвестном направлении, оповестила "МБХ медиа" мать Кулькова Елена Самонина.

"Только что их перевели. Куда перевели - неизвестно. Я была с утра, хотела в очередной раз вещи забрать. Миша еще 20 октября написал заявление, чтобы забрали вещи, мне их до сих пор не отдали. В очередной раз пошла туда за вещами, мне говорят: „Нет, мы этим не занимаемся, идите к начальнику, их уже нет". Будем ждать теперь, когда начальник придет", - осветила ситуацию Самонина.

10 нобяря адвокат ещё одного участника разбирательства - Дмитрия Пчелинцева - Оксана Маркеева сообщила, что пензенских фигурантов дела Максима Иванкина и Сагынбаева навестили в СИЗО сотрудники ФСБ, потребовавшие дать показания на некую несуществующую террористическую ячейку.

Напомним, в рамках дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 ноября, 19:59 Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

10 ноября, 14:03 Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

30 октября, 17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

19 октября, 20:16 Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

15 октября, 17:27 Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

13 октября, 20:11 Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

9 октября, 13:29 Экс-глава МО "Остров Декабристов" Погосян пытается через суд вернуть свою должность

8 октября, 13:57 Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

16 сентября, 14:11 Горсуд вернул на пересмотр штраф правозащитницы Теплицкой за акцию у суда по делу "Сети"*


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:37 Эсеры добиваются удешевления сервиса в интернатах для пенсионеров

13:34 Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

13:31 Смольный проверил соблюдение масочного режима на Ладожском вокзале

12:59 В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

12:51 Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

12:32 РБК: Уволенный министр транспорта Дитрих отказался от губернаторской должности

12:21 Коронавирус привёл к госпитализации Владимира Зеленского

11:52 Полиция хочет разрешить россиянам водить машину с 17 лет

11:48 Смольный приостановил профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых

11:21 Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

11:20 Массовое отравление в кронштадтской школе привело к уголовному делу

10:50 В РФ побит очередной суточный рекорд по смертям от COVID-19: скончались 439 человек

10:46 Центр психологической помощи для активистов запустили в Петербурге

10:26 Кузбасский медик заразился коронавирусом после вакцинации от COVID-19

9:58 Ещё одна петербургская больница перешла на приём COVID-пациентов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru