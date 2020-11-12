Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Фигурантов дела "Сети"* Андрея Чернова, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова забрали из пензенского СИЗО и увезли в неизвестном направлении, оповестила "МБХ медиа" мать Кулькова Елена Самонина.

"Только что их перевели. Куда перевели - неизвестно. Я была с утра, хотела в очередной раз вещи забрать. Миша еще 20 октября написал заявление, чтобы забрали вещи, мне их до сих пор не отдали. В очередной раз пошла туда за вещами, мне говорят: „Нет, мы этим не занимаемся, идите к начальнику, их уже нет". Будем ждать теперь, когда начальник придет", - осветила ситуацию Самонина.

10 нобяря адвокат ещё одного участника разбирательства - Дмитрия Пчелинцева - Оксана Маркеева сообщила, что пензенских фигурантов дела Максима Иванкина и Сагынбаева навестили в СИЗО сотрудники ФСБ, потребовавшие дать показания на некую несуществующую террористическую ячейку.

Напомним, в рамках дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России