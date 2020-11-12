Смольный приостановил профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс коррективы в действующее "антивирусное" постановление правительства города № 121, временно приостановив с 14 ноября плановую диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также проведение профилактических медосмотров.

Под диспансеризацию в текущем году попадают следующие годы рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а также все граждане старше 40 лет. Всех должны планово осматривать в поликлиниках по месту прикрепления.

Весной диспансеризация также была приостановлена, однако, как только эпидемиологическая ситуация начала стабилизироваться, её вернули обратно.

Напомним, с 14 ноября в городе на Неве вновь вводится обязательная самоизоляция граждан старше 65 лет и другие ограничения. Ранее закрыли фуд-корты и игровые комнаты в ТЦ, кроме того, в помещениях запрещены мероприятия численностью более 70 человек.

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