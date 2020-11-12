Полиция хочет разрешить россиянам водить машину с 17 лет

МВД хочет скорректировать закон "О безопасности дорожного движения" и выслало свои поправки в аналитический центр при правительстве, сообщает "Коммерсант". Наиболее заметное из предлагаемых нововведений - наделение 17-летних россиян правом водить машину. Правда, авторы поправок допускают это только при наличии в салоне инструктора. Он должен иметь статус "водителя-наставника" и владеть как минимум правами категории B. Наставник, в свою очередь, нужен, как говорится в документе, "в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД".

Основная мотивация инициаторов новой нормы - вынужденный "простой" тех, кто сдает экзамен на вождение в 17 лет и потенциально может терять навыки из-за невозможности практиковаться. На сегодняшний день садиться за руль можно только после наступления совершеннолетия.

В законопроекте также предлагается усложнить жизнь соотечественникам, попавшимся на пьяной езде и уже наказанным за нее. Согласно инициативе, после уплаты штрафа или отбытия "суток" за нетрезвое вождение нарушитель должен не иметь возможности повторно сдать экзамен на права в течение одного года.