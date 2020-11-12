Коронавирус привёл к госпитализации Владимира Зеленского

Украинский глава Владимир Зеленский, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак, у который ранее выявили COVID-19, госпитализированы: их положили в изолированные палаты киевской больницы "Феофания".

"Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - передает газета "Украинская правда" слова приближенный к президенту чиновников.

В палате Зеленского имеется спецсвязь, Ермак такой функции лишен.

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - уточнил советник Ермака Михаил Подоляк.

О том, что Зеленский инфицировался коронавирусом стало известно 9 ноября.