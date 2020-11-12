Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

Российский аукционный дом завершил сделку по продаже земельного участка площадью чуть более 42 га в Петродворцовом районе Северной столицы, информирует пресс-служба РАД.

С молотка ушёл участок "Ленинские искры", №3-2, который находится около Стрельны, неподалеку от петербургской резиденции Владимира Путина - Константиновского дворца.

Приобрёл землю некий индивидуальный предприниматель, чьё имя не называется, сумма сделки составила 255 млн рублей.

Продажу инициировало ООО "СБК Актив", которое входит в структуру Сбербанка.

На участке должны возвести элитный коттеджный посёлок.