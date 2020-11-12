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12:51

Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

фото ЗакС политика Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

Российский аукционный дом завершил сделку по продаже земельного участка площадью чуть более 42 га в Петродворцовом районе Северной столицы, информирует пресс-служба РАД.

С молотка ушёл участок "Ленинские искры", №3-2, который находится около Стрельны, неподалеку от петербургской резиденции Владимира Путина - Константиновского дворца.

Приобрёл землю некий индивидуальный предприниматель, чьё имя не называется, сумма сделки составила 255 млн рублей.

Продажу инициировало ООО "СБК Актив", которое входит в структуру Сбербанка.

На участке должны возвести элитный коттеджный посёлок.

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