18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:34

Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

фото ЗакС политика Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко планирует покинуть свою должность, пишет Znak.com со ссылкой на самого главу ГИК. По его словам, заявление он пока не написал и планирует сделать это 13 ноября:

- Заявление пока еще не написал, все будет завтра — как президент прикажет, - цитирует Миненко Znak.com.

В пресс-службе Горизбиркома ЗАКС.Ру сообщили, что пока никак не могут прокомментировать информацию. В настоящий момент Миненко находится на выезде, уточнили в пресс-службе. 

Напомним, в конце сентября Центральная избирательная комиссия выразила недоверие главе Горизбиркома. Накануне, 11 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета, чем возмутил главу ЦИК Эллу Памфилову. 

Ближайшее заседание Центризбиркома назначено на 13 ноября. В повестке заседания нет вопросов, которые касаются Петербурга. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:55 Беглов отправил в отставку главу Горизбиркома Миненко

19:27 В Карелии воссоздали концлагерь для "патриотических" экскурсий

18:58 "Яблоко" требует отдать регионам 1 млрд долларов, выделенный на помощь Сирии

18:51 Закупка билетов в Мариинку привела к обыску в комитете по соцзащите Ленобласти

18:38 Смольный продлил "арендные каникулы" для НКО

18:20 СМИ: Миненко написал заявление об отставке - его место прочат соратнице Беглова

17:58 По новому отрезку проспекта Ветеранов открывается движение транспорта

17:57 Калининградских старшеклассников переводят на дистанционку

17:27 Петербургские чиновники пока не собираются вводить пропускной режим

17:27 Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата петербургского ЗакСа Волчека перевели под домашний арест

17:05 Петербургских активистов оштрафовали за демонстрацию старого белорусского флага

16:57 После визита "Альянса врачей" сотрудников вологодского роддома вызвали на допрос в полицию

16:45 Башню "Лахта центр" наградили международной архитектурной премией

16:21 Врио председателя комитета по образованию ушла в отставку

16:21 Апелляцию Жданова на штраф из-за отказа удалять фильм о Медведеве отклонили

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru