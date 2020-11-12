Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что традиционное ежегодное общение его начальника с журналистами в конце года пройдет из-за пандемии коронавируса "в необычном формате". Пресс-конференция, дата которой пока не обозначается, в частности, будет иметь "элементы прямой линии".

"Ситуация развивается вне зависимости от наших планов. Поэтому наши планы мы корректируем на ежедневной основе в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Пескова, организаторы сделают все возможное, чтобы на прямой контакт с Владимиром Путиным могли выйти сотрудники самых разных медиа: местных, федеральных и иностранных.