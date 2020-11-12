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13:57

Поморского экоактивиста оштрафовали за драку на станции Шиес

фото ЗакС политика Поморского экоактивиста оштрафовали за драку на станции Шиес

Вилегодский райсуд Архангельской области решил оштрафовать местного экоактивиста Владимира Когута на 5 тысяч рублей за участие в потасовке с охранниками, произошедшей в ноябре 2019 года близ станции Шиес, где должны были возвести мусорный полигон, передает "Интерфакс".

Когуту инкриминировали нарушение ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).

Примечательно, отметил адвокат мужчины Андрей Боровиков, но протокол на его подзащитного был составлен 30 сентября текущего года, а сам суд прошёл без участия фигуранта.

"Владимира Когута осудили за нанесение побоев не объяснив, когда это произошло, и не пустив на суд. Владимира не ознакомили с материалами дела и сообщили о судебном заседании через участкового за полчаса до суда. Владимира и его защитников не пустили в зал судебных заседаний, несмотря на то, что они вовремя приехали в суд и зарегистрировались в журнале посещений", - рассказал Боровиков.

Сам Когут при этом известил, что повестка с требованием явиться в полицию Урдомы, которая находится в 800 км от города, где он обитает, - Архангельска, пришла в сентябре.

Заседание прошло в судебном участке мирового судьи Вилегодского района. Ломоносовский райсуд Архангельска организовал видеосвязь для того, чтобы Когут мог поучаствовать в процессе. Однако активист не успел, поскольку на входе между ним и приставами произошла перепалка - Когут отказался надеть маску.

"После того как сотрудники суда все же предоставили ему медицинскую маску, он потребовал выдать ему ГОСТ на это изделие. В итоге Когут опоздал и не смог принять участие в заседании", - заключили в архангельском суде.

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