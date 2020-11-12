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14:25

Лавров: Москва приняла зеркальные санкции в отношении ЕС из-за Навального

фото ЗакС политика Лавров: Москва приняла зеркальные санкции в отношении ЕС из-за Навального

Руководитель Министерства внутренних дел РФ Сергей Лавров известил, что Москва разработала ответный пакет экономических ограничений из-за обвинений стран Евросоюза в отравлении оппозиционера Алексея Навального, передает РИА "Новости".

"Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по Навальному. Они касаются, в том числе, аппарата руководства ФРГ. Скоро уведомим партнеров", - заявил Лавров.

Санкции вводятся в отношении Германии и Франции, уточняет ТАСС.

Напомним, в "чёрный список" Евросоюза попали глава ФСБ Александр Бортников, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, два заместителя министра обороны России - Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также под санкции попал государственный НИИ органической химии и технологии, в котором, по версии ЕС, разрабатывали токсин "Новичок".

Санкции включают в себя замораживание банковских активов фигурантов в Евросоюзе, а также запрет на въезд в страны ЕС.

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