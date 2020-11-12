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14:50

Смольный обозначил стоимость ежегодной парковки для жителей улицы Рубинштейна

фото ЗакС политика Смольный обозначил стоимость ежегодной парковки для жителей улицы Рубинштейна

Ежегодная плата за парковку на улице Рубинштейна по льготному разрешению составит 1800 рублей: оформить документ можно будет в филиалах МФЦ или на портале госуслуг, извещает пресс-служба Смольного. 

Возможность приобрести льготную парковку будет предоставлена собственникам жилья, располагающегося в пределах улицы.

На одну квартиру можно оформить два разрешения. Обитателям коммуналок полагается один "абонемент" на одну квитанцию о квартплате.

Льготными категориями граждан, которым полагается парковка по заявленной цене, также являются петербургские многодетные семьи, владельцы электрокаров, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и носители знака "Житель блокадного Ленинграда", проживающие на Рубинштейна.

О том, что улица станет зоной платной парковки, стало известно в начале ноября. Незадолго до этого на ней запретили проезд транспорта в ночное время по выходным дням и полностью – в праздники.

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