Смольный обозначил стоимость ежегодной парковки для жителей улицы Рубинштейна

Ежегодная плата за парковку на улице Рубинштейна по льготному разрешению составит 1800 рублей: оформить документ можно будет в филиалах МФЦ или на портале госуслуг, извещает пресс-служба Смольного.

Возможность приобрести льготную парковку будет предоставлена собственникам жилья, располагающегося в пределах улицы.

На одну квартиру можно оформить два разрешения. Обитателям коммуналок полагается один "абонемент" на одну квитанцию о квартплате.

Льготными категориями граждан, которым полагается парковка по заявленной цене, также являются петербургские многодетные семьи, владельцы электрокаров, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и носители знака "Житель блокадного Ленинграда", проживающие на Рубинштейна.

О том, что улица станет зоной платной парковки, стало известно в начале ноября. Незадолго до этого на ней запретили проезд транспорта в ночное время по выходным дням и полностью – в праздники.