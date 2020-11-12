Суд признал существование "колпинского картеля", выявленного УФАС

Арбитражный суд в Петербурге согласился с доводами регионального управления ФАС, ранее уличившего в организации картеля восьмерых подрядчиков, которые работают на рынке организации детского питания. Таким образом, было признано, что компании "Артис-Детское питание", "База Мария", "Лимак-Нева", "СПб Спец Строй", "Евроспецсервис", "Специализированная торговая компания", "НУР" и "Невская дистрибьюторская компания" нарушили закон о конкуренции. При этом уголовную ответственность суд возложил также на администрацию Колпинского района и юридическое бюро "Авангард", которые содействовали участникам сговора.

Восемь частных компаний, создававшие на 29 торгах видимость конкуренции, заключили контракты с госучреждениями на общую сумму свыше 650 млн рублей, большую часть из которой им уже заплатили. Фигурирующее в деле юридическое бюро, в свою очередь, создавало техническое задание таким образом, чтобы соответствовать ему могли только участники картеля.

"Ответчики по этому делу уже находятся под следствием, которое проходит в рамках ст.178 УК. И победа в суде в очередной раз демонстрирует необходимость тесного взаимодействия правоохранительных и антимонопольных органов при расследовании картелей", - высказался о "Колпинском картеле" глава УФАС Владимир Владимиров.