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15:28

Дмитриева интересуется предельным потенциалом коечного фонда

фото ЗакС политика Дмитриева интересуется предельным потенциалом коечного фонда

Депутаты от Партии Роста в петербургском парламенте официально обратились к вице-губернатору Олегу Эргашеву, желая узнать, сколько коек для коронавирусных больных есть в резерве у города и каков, соответственно, максимальный объем бюджетных средств, требующийся на эти нужды. Составляя запрос, они исходили из слов самого Эргашева, накануне признавшего, что свободные инфекционные койки - это "узкое место" петербургской медицины. 

"Если госпитализируется, к примеру, 800 человек, или 1100, а выписывается 600 или 400, дополнительная потребность в койках растет. Если ситуация повторяется каждый день, как сейчас, можно посчитать, насколько реально хватает коечной мощности. Поэтому необходимо точно оценить – какой вообще может быть потенциал у города, каковы реальные мощности и резервы для развертывания дополнительного коечного фонда и насколько этого резерва хватит при таком росте госпитализаций", - объяснила свой интерес лидер фракции Оксана Дмитриева.

Депутат подчеркнула, что, сколько бы средств ни было привлечено к решению проблемы, должно существовать,  тем не менее, некое предельное число коек, которым город сможет распорядиться. Это число, среди прочего, и хотят узнать депутаты. По мнению Дмитриевой, этот показатель желательно знать для того, чтобы точнее рассчитывать объем дополнительного финансирования, которое может потребоваться.

Партия Роста в ЗакСе собирается внести поправки в проект бюджета, предполагающие увеличение финансирования инфекционного коечного фонда.


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