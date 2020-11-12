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16:21

Врио председателя комитета по образованию ушла в отставку

фото ЗакС политика Врио председателя комитета по образованию ушла в отставку

Врио главы петербургского комитета по образованию Ирина Асланян ушла в отставку, что следует из обновленной информации на сайте комитета. Вместо нее временно исполнять обязанности председателя назначили бывшего коллегу Асланян, Александра Ксенофонтова. Кадровую перестановку в Смольном подтвердили "Фонтанке".

В нынешнем году, которым стал особенным для образовательной сферы из-за дистанционного обучения, комитет уже менял руководителя: в конце июля своего места лишилась многолетний его председатель Жанна Воробьева. Она находилась на должности с первых лет правления предыдущего градоначальника Георгия Полтавченко.

Асланян в летней беседе с ЗАКС.Ру рассматривала свое назначение как "временное повышение", отмечая, что не ожидала такого хода событий.


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