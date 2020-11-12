Башню "Лахта центр" наградили международной архитектурной премией

Офисное здание "Лахта центра" удостоилось международной премии Emporis Skyscraper Awards, которую в 2000 года вручают за достиженияв области высотной архитектуры, сообщается в паблике небоскреба "ВКонтакте". Жюри премии сочло дизайн и архитектурное решение здания выдающимися и с художественно-эстетической, и с практической точек зрения.

"Чашу весов в пользу Лахта Центра склонили необычная форма башни, поразившая членов жюри, комплекс "зеленых" решений и технологические инновации. Таков победный рецепт от самого высокого небоскреба России и Европы", - гласит текст сообщения.

Отмечается, что российское строение конкурировало с 700 другими образцами высотного строительства. Более того, впервые премия достается отечественному представителю. На условный "пьедестал" вместе с петербургской "башней Газпрома" попали пекинское здание Leeza Soho и нью-йоркская высотка "Хадсон Ярдс, 35".

462-метровый "Лахта центр" - самое высокое сооружение в Европе. В настоящее время в нем продолжаются строительные работы.