После визита "Альянса врачей" сотрудников вологодского роддома вызвали на допрос в полицию

После того, как в вологодском роддоме на улице Пирогова побывали с благотворительными целями члены "Альянса врачей", сотрудников медучреждения вызвали на допрос в полицию, сообщила в разговоре с "МБХ медиа" глава организации Анастасия Васильева.

"Принесли домой, вызвали в УМВД по Вологде. Сколько человек не помню, пять или шесть. Ну все, кто вчера были. Вызвали на допрос. А почему на допрос, зачем - не указали, что удивительно. В повестках нет причины, поэтому они, конечно, никуда не пошли", - уточнила детали Васильева.

В самих повестках цель допроса не указана - равно как и то, проводится ли проверка в рамках какого-либо уголовного дела.

Днём ранее "Альянс врачей" привез в роддом средства индивидуальной защиты, так как у его сотрудников не было ни респираторов, ни защитных костюмов - только маски.

Главврачу медучреждения данная "акция" пришлась не по нраву: представителей профсоюза она восприняла как посторонних людей, предлагающих сомнительную продукцию. Администрация роддома пожаловалась на "захват" здания, но полиция не согласилась с такой трактовкой событий.