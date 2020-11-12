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17:27

Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата петербургского ЗакСа Волчека перевели под домашний арест

фото ЗакС политика Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата петербургского ЗакСа Волчека перевели под домашний арест

Пресненский суд Москвы решил перевести под домашний арест до 22 декабря бывшего депутата петербургского ЗакСа и, в дальнейшем, Госдумы Дениса Волчека под домашний арест, информирует ТАСС.

Другому фигуранту дела - Зурабу Плиеву - избрана аналогичная мера пресечения.

Волчека и бизнесмена Плиева подозревают в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, их представитель получил от доверенного лица одного из бизнесменов 8 млн рублей за то, чтобы коммерсанта не привлекли к уголовной ответственности.

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созыва. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.

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