По новому отрезку проспекта Ветеранов открывается движение транспорта

Новый, западный отрезок проспекта Ветеранов, соединяющий улицу Пионерстроя и проспект Буденного, открывается для движения транспорта. Ленточку торжественно перережут завтра утром, 12 ноября, передает строительное издание "Канонер". Таким образом, из Новосергиево можно будет беспрепятственно попасть в районы Сосновой поляны и Лигова. Особенно это актуально для жителей новостроек, в большом количестве появившихся на пустырях западнее улицы Пионерстроя.

Двухкилометровый участок проспекта, как и основная его честь, содержит четыре полосы. На новом участке магистрали построили остановки общественного транспорта, которые, согласно новому стандарту качества, должны располагаться не дальше чем в 500 метрах от жилых домов.