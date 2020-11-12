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17:57

Калининградских старшеклассников переводят на дистанционку

фото ЗакС политика Калининградских старшеклассников переводят на дистанционку

Учащихся старших классов в Калининграде в ближайшее время переведут на дистанционное обучение, известил у себя в Instagram региональный губернатор Антон Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

"Дано поручение в течение ближайших 1,5 недель подготовить школы Калининграда (только города) к дистанту по 8–10 классам", - уточнил управленец.

При этом ещё в начале ноября местные власти не собирались вводить удалёнку в школах, что объясняли низким уровнем заболеваемости среди несовершеннолетних. В то же время все колледжам и вузам Калининградской области была дана рекомендация перевести учащихся на дистанционку до 4 декабря.

Добавим, по состоянию на 12 ноября в регионе COVID-19 заболели 8338 человек.

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