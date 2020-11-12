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12 ноября, 19:55

Беглов отправил в отставку главу Горизбиркома Миненко

фото ЗакС политика Беглов отправил в отставку главу Горизбиркома Миненко

Петербургский губернатор Александр Беглов официальным постановлением снял с должности главу Горизбиркома Виктора Миненко. Документ опубликован на сайте Смольного.

"Освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного решения", - гласит его  текст.

Контролировать исполнение своего решения губернатор поручил своему заместителю Александру Бельскому. Постановление должно быть направлено депутатам ЗакСа и в Центризбирком.

Характерно, что накануне Беглов награждал Миненко орденом Почета, хваля избирательную систему города за эффективность и прозрачность. Награждение вскоре возмутило председателя ЦИК Эллу Памфилову, давно имеющую к Миненко и его подчиненным серьезные претензии.

Ранее появилась информация, что место Миненко достанется главе администрации Курортного района Наталье Чечиной - давней соратнице Беглова. В Горизбиркоме отказались комментировать эту информацию в разговоре с ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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