Архангельский избирком отклонил ходатайство о возвращении прямых выборов глав городов

Избирком Архангельской области не принял ходатайство региональных активистов, которые добиваются возвращения жителям права напрямую выбирать руководителей городов и районов, сообщает местное издание 29.ru. Отказ продиктован тем, что поданные документы якобы были некорректно оформлены, причем речь идет именно о технической ошибке.

"Грубо говоря, не те слова были вставлены. Рады, что не было претензий к нашим паспортным данным, считаю, что первый этап сверки мы прошли. Сейчас соберемся с мыслями и проведем новое собрание", - рассказал член инициативной группы активистов Юрий Чесноков.

Отметим, что в регионе, как и по стране в целом, глав городов избирают большинством голосов депутаты городского совета. В октябре Дмитрия Морева избрали главой Архангельска именно таким способом. Примечательно, что в декабре в Архангельской гордуме пройдут публичные слушания по поправкам в городской устав: граждан хотят лишить права отзывать главу.