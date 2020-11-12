У комитета по здравоохранению появился новый заместитель главы

Штат петербургского комитета по здравоохранения пополнился новым сотрудником: заместителем председателя комитета назначили Дмитрия Мотовилова, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

В сферу его компетенции будет входить налаживание взаимодействия между медицинскими учреждениями районного и городского уровней. Он также будет совершенствовать взаимодействие амбулаторных и стационарных кадров.

По образованию назначенец - врач-педиатр. На прежнем месте работы, в администрации Калининского района, чиновник возглавлял отдел здравоохранению. Кроме того, в течение двух созывов (IV и V) Мотовилов являлся депутатом совета МО "Северный".