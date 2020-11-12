Сквер Виктора Цоя сделали в два раза светлее

Сквер у станции метро "Проспект Ветеранов", носящий имя советского рок-музыканта Виктора Цоя, оборудовали новой подсветкой из 36 минималистичных фонариков. Аналогичным образом поступили и с памятником культовому певцу, в результате чего зеленая зона стала в два раза светлее, сообщает сайт петербургского правительства.

"Экономичные светильники потребляют всего 2 кВт электроэнергии, каждый в отдельности от 1,4 раза меньше в сравнении со своими предшественниками", - говорится в сообщении.

Памятник, появившийся на этом месте в августе, к 30-й годовщине гибели Цоя, покрыли специальным веществом, которое защищает и от вандалов, и от распространителей несанкционированной рекламы. Линии энергоснабжения закопали под землю.

Фото: пресс-служба Смольного