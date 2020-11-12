Горизбирком остался без главы

Вечером 12 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Горизбиркома Виктора Миненко. О его приближающейся отставке говорили давно - глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова неоднократно критиковала работу ГИКа и его главы. ЗАКС.Ру узнал у бывших коллег Миненко и депутатов Законодательного собрания, чем экс-глава ГИК запомнился за два с половиной года работы.

Не оправдал ожидания

Разговоры о скорой отставке председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко шли несколько месяцев. 12 ноября он сам заявил изданию Znak.com, что готовится к сложению полномочий, но заявление пока не написал. Позже на сайте "Фонтанки" появилась фотография заявления, а затем администрация губернатора опубликовала постановление об освобождении Миненко от полномочий члена ГИК.

Миненко за свою жизнь успел поработать в вооруженных силах, Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции, помощником депутата Государственной Думы. В 2010-х годах он был федеральным инспектором: сначала в Свердловской области, а с марта 2012 года - в Петербурге. На этой должности он контролировал исполнение указов и распоряжение президента в регионе. В частности, Миненко принимал участие в заседаниях городского правительства и высказывал свои мысли об услышанных докладах. В сентябре 2013 года он заявил, что Петербург находится на пороге невыполнения своих социальных обязательств. Также Миненко принимал участие в торжественных мероприятиях и, например, проверял работу коммунальщиков вместе с уже бывшим вице-губернатором города Игорем Албиным.

С должности федерального инспектора Миненко ушел весной 2018 года и получил кресло в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В состав ГИК Миненко выдвинула Центральная избирательная комиссия и рекомендовала сделать его председателем Горизбиркома. Члены ГИК проголосовали за предложенную кандидатуру.

При представлении Миненко глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что только он сможет действительно справиться с конфликтами в комиссии и многочисленными нарушениями в ее работе. Однако, видимо, бывший руководитель Горизбиркома надежды Памфиловой не оправдал. На это она намекнула в своем недавнем интервью ТАСС, отвечая на вопрос о ситуации с СПбИК. Глава ЦИК рассказала агентству о своем совещании с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем, по ее словам, стал подготовленный Центризбиркомом законопроект, который позволит федеральной комиссии отзывать назначенных ранее глав субъектовых избиркомов.

- Очевидный парадокс: система управляемости асимметрична – мы имеем право при формировании комиссии субъекта РФ предлагать две кандидатуры в состав комиссии, включая предложение по председателю, и уже тогда по нашим предложениям региональная комиссия выбирает, голосует. Но если через определенное время избранная по нашему предложению кандидатура по каким-либо основаниям не справляется, не удовлетворяет тем требованиям, которые ставит ЦИК, то у нас должно быть право, которого сейчас нет, точно также представлять субъектовой комиссии предложение, подкрепленное серьезными аргументами, для соответствующего отзыва члена или председателя комиссии, - пояснила свою точку зрения Памфилова.

Ее и других членов Центризбиркома не устроило, в частности, то, как в Петербурге прошла кампания по муниципальным выборам в 2019 году. Еще в период выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты представители ЦИК приезжали в город, чтобы улучшить ситуацию. Однако, Петербург по итогам мунвыборов все же побил рекорд по количеству написанных жалоб, а СПбИК во время кампании проводила долгие часы за рассмотрением всех заявлений.

Споры летом 2019 года возникли и по проведению выборов губернатора. Особенно часть кандидатов на должность и Центризбирком не устраивало решение ГИКа создать "дачные участки": позволить петербуржцам голосовать за губернатора в Ленинградской и Псковской областях. Миненко пытался урегулировать ситуацию и собирал в своем кабинете недовольных претендентов на должность главы Петербурга, но участки все же отменены не были, только сокращено их число.

После завершения выборов Центризбирком потребовал от ГИКа провести работу над ошибками и предоставить по ней отчет. Претензии касались только муниципальной кампании, к губернаторской вопросов у ЦИКа не было. Первые два отчета Центризбирком не устроили, а третий так и не разобрали - появилась новая причина для недовольства. На заседании ЦИКа 30 сентября Памфилова заявила, что последней каплей стало непроведение дополнительных выборов депутата Законодательного собрания по 21-му округу.

Горизбирком планировал провести голосование в начале лета 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусом ЦИК все кампании в стране приостановил. Возобновлять их должны были те избиркомы, которые их проводят. Так и поступили в ряде регионов, но Санкт-Петербургская избирательная комиссия так голосование и не провела. В июле Миненко заявил, что ГИК еще вырабатывает свою позицию по довыборам вместе с ЦИКом.

В сентябре же Памфилова сказала, что ЦИК указал Горизбиркому не недопустимость уклонения от проведения довыборов. Их можно было назначить на единый день голосования 13 сентября, заявила руководитель ЦИК. Остальные члены Центризбиркома были солидарны с главой комиссии и решили в третий раз признать работу ГИК неудовлетворительной, а Миненко выразить недоверие.

После этого, однако, в течение месяца никаких публичных действий Центризбирком в отношении Санкт-Петербургской избирательной комиссии не предпринимал. Ходили слухи о рассматриваемых на должность главы ГИК кандидатурах, со стороны ЦИК продолжались заявления о намерении оздоровить избирательную систему города на Неве, но за полтора месяца после эмоциональной критики Памфиловой ничего не происходило.

11 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета за "большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Памфилову такой расклад огорчил. Она заявила, что не может поверить в произошедшее:

- Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга.

Мотивы награждения Миненко администрация губернатора не пояснила. Экс-глава ГИКа и Беглов прежде вместе работали в полпредстве по СЗФО.

Это знакомство даже стало причиной первых разговоров об отставке Миненко еще в октябре 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга. Памфилова же заявила, что возможен конфликт интересов, если Беглов решит участвовать в выборах губернатора. Глава ЦИК обещала поставить вопрос о смене председателя Горизбиркома, но никаких отставок, как известно, не произошло.

Проблема не в личности

Член Горизбиркома от Партии Роста Алексей Березин в разговоре с ЗАКС.Ру не очень положительно отозвался о работе Миненко в комиссии. По его мнению, он был худшим из трех последних руководителей ГИКа.

- Думаю, что, если сравнивать три последних председателя, начиная с Пучнина, Панкевича и заканчивая Миненко, то ему удалось достигнуть лидерства в этой тройке по наиболее худшей работе избирательной системы города. Потому что масштаб фальсификаций, который был достигнут при Миненко, достиг апофеоза и побил мировые рекорды. Правда, выборы в США их преодолели, - считает Березин.

Он отметил, что лично бывший руководитель Горизбиркома мог быть и не замешан в фальсификациях, но именно он организовал систему так, что это стало возможным. Не так категорично о своем теперь уже бывшем коллеге высказалась член ГИК от "Справедливой России" Екатерина Фесик. Она лишь отметила, что иногда ее мнение и мнение Миненко по обсуждаемым вопросам расходились:

- СПбИК - коллегиальный орган. Все члены комиссии - равноправные участники процесса принятия решений. Конечно, по идеологическим моментам наши взгляды могли не совпадать. Но, как известно, члены комиссии голосуют исходя из закона и внутренних убеждений.

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что к Миненко по-человечески относится вполне неплохо. Однако дальше общеободряющих речей и общих слов дело никогда практически не шло, заявил парламентарий. Также, по его словам, сложно оценивать деятельность председателя Горизбиркома отдельно от работы самой комиссии. Работа же ГИК "крайне неудовлетворительна" на протяжении последних лет, считает Вишневский. Среди причин такого отношения депутат назвал плохую организацию муниципальных выборов, когда кандидаты не знали о начале кампании, наличие фальсификаций и проведение голосования по поправкам в Конституцию с нарушениями.

Его однопартиец и член Горизбиркома Ольга Покровская заявила ЗАКС.Ру, что разделяет недовольство ЦИК в отношении Миненко. При этом, она считает, что проблемой является сама избирательная система, а не тот, кто возглавляет комиссию:

- Я только думаю, что вопрос здесь не в персоналиях, а в принципах, которые заложены в основу деятельности избирательных комиссий в нашей стране.

По мнению Покровской, пока не изменится принцип формирования избирательных комиссий, "ничего хорошего от избирательной системы ждать нельзя" и доверия к выборам не будет. Другой подход должен появиться и у правоохранительных органов - по итогам мунвыборов никто не был привлечен к ответственности, напомнила "яблочница". Тогда как многие нарушения подтвердились в судах, отметила Покровская.

С ней согласна и депутат Законодательного собрания от КПРФ Ольга Ходунова. В разговоре с ЗАКС.Ру она заявила, что оценивать личность того или иного руководителя Горизбиркома бесполезно.

- Что тут оценивать личность? Ну придет другая личность, что изменится? Мы с вами за это время сколько уже руководителей сменили? Личности оценивать бесполезно. Нужно оценивать выборную систему, а она не работает, чтобы быть честной, прозрачной, работать в интересах людей, объективно оценивать выборный процесс.

Такого же мнения придерживается и депутат ЗакСа от "Справедливой России" Надежда Тихонова. Она считает, что неважно, кто находится в должности руководителя Горизбиркома - проблема глубже.

- Креатура - это не важно. Есть некая вертикаль, и есть некие задачи партии власти, которые этот ставленник будет выполнять. Задача оппозиции заставить работать по закону. Не важен человек, который занимает эту должность… Миненко, до этого был кто-то другой - я думаю, что легче оппозиции от этого не станет, - считает Тихонова.

По ее словам, вопросов к Горизбиркому накопилось достаточно: и муниципальные выборы, и "дачные участки", и другие прецеденты. При этом, отметила депутат, каких-то успехов все же удавалось добиться. Правда, в основном проблемы решались, когда обращение направлялось в ЦИК, а уже оттуда в Горизбирком, уточнила Тихонова.

Ее коллега по ЗакСу, депутат от "Единой России" Сергей Соловьев наоборот очень хорошо отозвался о бывшем руководителе ГИК. Его работу депутат в разговоре с ЗАКС.Ру оценил положительно, как и человеческие качества Миненко:

- Это настоящий системный профессиональный государственный деятель. За что и был награжден знаком Почета, высоко оценили его работу.

Соловьев добавил, что некоторые люди "манипулируют общественным мнением", а отвечает за все избирательная комиссия. Профессиональные провокаторы разных политических партий создают негативный фон на выборах, когда публикуют в социальных сетях информацию о якобы произошедших вбросах и нарушениях, из-за чего удержаться на должности главы избиркома становится трудно, считает единоросс. Он надеется, что новым председателем ГИК будет человек "с государственным мышлением", ответственный и добросовестный.

Пока официально никакие имена возможных руководителей Санкт-Петербургской избирательной комиссией не назывались. Источник ЗАКС.Ру сообщил, что сейчас среди вероятных претендентов фигурирует только одна кандидатура - глава администрации Курортного района Наталья Чечина. Она, как и Миненко, тоже давняя знакомая Беглова. Вместе с губернатором Чечина работала в администрации Курортного района, когда Беглов руководил им в 1999-2002 годах.

София Саттарова

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