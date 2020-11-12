Первая жертва "муниципальной реформы"

Многократный призер детских и молодежных турниров по футболу, клуб "Владимирский экспресс" лишается муниципального финансирования. МО "Владимирский округ" из-за значительного сокращения местного бюджета на 2021 год не сможет содержать его в прежнем объеме. Округ уже отказал клубу в аренде шатра для тренировок, деньги на него собирают родители футболистов. Муниципалы ожидают, что команды возьмет под свое крыло район.

Тренировки за свой счет

Вечером 12 ноября у здания "яблочного" муниципалитета "Владимирский округ" недовольные родители юных игроков футбольного клуба "Владимирский экспресс" встречались с главой местного совета Денисом Тихоненко и руководителям администрации МО Павлом Небензей. Обсуждали будущее футбольных секций. Из-за коронавирусных потерь администрация округа отменила тендер на ноябрьскую и декабрьскую аренду шатра, под которым проходят тренировки. Родителям пришлось скидываться из собственных карманов.

С начала 2021 года округ и вовсе планировал оставить на содержании только две из восьми тренерских ставок. Депутаты и администрация объяснили это решение более чем двукратным сокращением местного бюджета из-за "муниципальной реформы": инициированного Смольным нового принципа формирования доходов на местах.

- Когда мы начали переговорный процесс с районными и городскими властями у нас планировался бюджет - в этом году - порядка 170 млн, а на следующий год мы получили цифру 65 млн, - рассказал Тихоненко.

Идеальным решением, на его взгляд, будет передача "Владимирского экспресса" администрации Центрального района. На встрече с родителями футболистов он объявил, что районные чиновники тоже не против и уже обдумывают возможности дальнейшего существования клуба.

Аргумент от КСП

"Владимирский экспресс" существует с 2013 года. Номинально это секция при муниципальном учреждении, но фактически - футбольный клуб с 11 детскими, подростковыми и молодежными командами. О том, что "экспресс" - ФК говорится и на сайте федерации футбола Петербурга и на логотипе самого клуба. Его команды участвуют в турнирах с призами и членскими взносами и ежегодно занимают места в тройке.

Это самый известный и успешный футбольный клуб Центрального района, единственный в районе участник первенства города. "Владимирский экспресс" полностью муниципальный, и его содержание обходится местной администрации примерно в 10 млн рублей в год. Деньги в основном идут на зарплату тренерам, аренду футбольного поля и "манежей" для тренировок в холода. Клуб играет и тренируется на стадионе ФОЦ Октябрьской железной дороги на улице Константина Заслонова.

Дважды "Владимирский экспресс" становился поводом для претензий Контрольно-счетной палаты. В 2015 году КСП заявила, что муниципалитет не имел права создавать в составе своего казенного учреждения ФК, так как спортивные клубы - "юридические лица, осуществляющие тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность за счет собственных средств". Через четыре года по итогам ревизии округу вновь указали на нецелевые траты на футбольный клуб, отдельно отметив, что большинство молодых людей, занимающихся в нем, проживают за пределами округа.

Претензии КСП не ограничивались только футболом, а вторая проверка и вовсе могла быть политически мотивированной, заявил ЗАКС.Ру спортивный директор "Владимирского экспресса" Леонид Вороховский. Он напомнил, что муниципалитет попал в план проверок контролирующего органа в разгар конфликта между спикером ЗакСа Вячеслава Макарова и единороссами Центрального района. Тогда "Владимирским округом" еще руководили депутаты прошлого созыва из "Единой России".

- Про футбол было несколько строчек, причем абсолютно абсурдных, - говорит Вороховский. - Одна из претензий была в том, что мы для тренировок использовали не только мячи, которые предоставил округ, но и мячи, которые самостоятельно купили. По нашей информации, та проверка была акцией политической борьбы между единороссами. У них свои трения были между Макаровым и [Иваном] Плюсниным, который был главой округа.

Спортивный директор подчеркнул, что никаких последствий проверка не имела и прокуратура дел в отношении футбольного клуба не возбуждала. Глава муниципалитета Тихоненко эту информацию подтвердил, но отметил, что позиция КСП стала дополнительным аргументом, чтобы отказаться от финансирования ФК.

- Мы не хотим дожидаться [обращений из прокуратуры]. Всем известно, что наш муниципалитет оппозиционный. Поэтому мы сторонники того, чтобы все было проведено по букве закона, - отметил Тихоненко.

"Владимирский округ" - не единственный муниципалитет, столкнувшийся с подобными претензиями Контрольно-счетной палаты. В октябре 2020 года органам местного самоуправления подконтрольного "Справедливой России" МО "Автово" КСП поставила в упрек содержание футбольной команды, в которой 90% игроков живут в других округах.

Сезон-2021

В том, что Центральный район не откажется от намерений взять клуб себе, Тихоненко не сомневается. По его словам, чиновники "действительно настроены на то, чтобы ситуацию решить". Объявить, где и как будет базироваться "Владимирский экспресс" в 2021 году, район пообещал к 20 ноября. Есть несколько вариантов. Один из них - стадион "Петровский".

- Детям должно быть крайне приятно играть на "Петровском". Это прекрасный вариант. Мы как муниципалитет позволить себе это не могли бы никогда, - считает Тихоненко.

В клубе, в свою очередь, опасаются, что для тренировок на бывшей домашней арене ФК "Зенит" им могут предоставить неудобное время. Вороховский, хотя в целом поддерживает решение о передаче "Владимирского экспресса", к ранее озвученным властями вариантам новых мест для тренировок относится настороженно. Он считает, что чиновники отдают предпочтение подведомственным Центру спорта Центрального района спортивным площадкам в Таврическом саду и у школы № 163. За них администрации не придется платить арендную плату, но по размерам они уступают стандартному полю для игры в большой футбол.

- Эти поля не подходят для полноценного тренировочного процесса и для проведения соревнований. Полноразмерное поле у нас только на Константина Заслонова, - рассказал Вороховский.

Несколько депутатов муниципального совета так же согласны с тем, что району необходимо взять на себя оплату аренды поля на улице Константина Заслонова.

- Насколько мне известно, при администрации Центрального района есть сеть молодежных клубов "Перспектива", на которую тратится около 170 млн рублей в год, а финансирование бюджетного [футбольного] клуба обходится в 10 млн рублей в год, - сказал ЗАКС.Ру заместитель главы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь. - Не берусь сказать, что перспектива на 100% фиктивная, но людей там я вижу мало. 170 млн рублей за почти фиктивную историю - это многовато. Поэтому, если район возьмет на себя финансирование [футбольного] клуба районного масштаба, то это будет правильно.

Собственная позиция у депутатов Валерия Шапошникова и Дмитрия Прыткова. Они одними из первых вынесли проблему "Владимирского экспресса" "в паблик", а их помощники активнее всех вели себя на встрече с муниципальным руководством, требуя исполнить бюджет. Шапошников и Прытков считают, что клуб нужно не только сохранить, но и увеличить: привлечь новых тренеров и пригласить к занятиям как можно больше детей, проживающих в округе.

Мундепы убеждены, что команды должны тренироваться на стадионе ФОЦ Октябрьской железной дороги. Они рассказали ЗАКС.Ру, что инициировали переговоры с РЖД о предоставлении скидки для занятий "Владимирского экспресса". Этот вариант депутаты называют запасным в случае, если районная администрация предложит для "Владимирского экспресса" неприемлемые условия. Параллельно Шапошников и Прытков намерены собрать подписи под письмом в администрацию президента России. Депутаты предположили, что обратятся также и в другие инстанции, вплоть до главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Сергей Еремеев / фото ФК "Владимирский экспресс"

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