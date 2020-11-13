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9:28

Мэр Томска задержан по подозрению в превышении полномочий

фото ЗакС политика Мэр Томска задержан по подозрению в превышении полномочий

Мэр Томска Иван Кляйн задержан по подозрению в превышении полномочий, сообщили в управлении Следственного комитета по Томской области.

Кляйна задержали прямо во время селекторного совещания в мэрии, сообщает телеканал ТВ2 со ссылкой на источники. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Мэра подозревают в махинациях с земельными участками. По версии следствия, в 2016 году Кляйн, будучи акционером ОАО "Томское пиво" незаконно поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличиии санитарно-защитной зоны в 300 метров в отношении земельного участка предприятия. На этом основании предпринимателю отказали в удовлетворении заявления об изменении территориальной зоны. Следователи считают, что предпринимателю таким образом был причинен существенный вред из-за того, что он не мог использовать земельный участок для строительства многоэтажных домов, как он планировал.

По месту жительства Кляйна, в администрации Томска и служебных помещениях ОАО "Томское пиво" проводятся обыски, следователи допрашивают свидетелей.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он возглавлял ОАО "Томское пиво", одно из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири, а также был депутатом Томской областной думы.

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