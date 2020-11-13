Лисовец: Если заболеваемость коронавирусом в Петербурге будет расти, никаких коек не хватит

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире "Фонтанки.ру" заявил, что только за 11 ноября было госпитализировано более 800 пациентов с коронавирусом.

"В настоящее время понятно, что если будет развиваться неблагополучный вариант, не как это произошло весной — резкий подъем и резкое снижение, а нарастать будет число заболевших и далее, до новогодних праздников, то никаких коек, конечно, не хватит в таком случае", - сказал Лисовец.

По его словам, акцент должен быть смещен на "амбулаторное звено", и это "понятно Минздраву, правительству Российской Федерации" и комитету тоже. Поэтому пока власти работают над тем, чтобы увеличить объемы тестирования, начать лечение пациентов быстрее и не доводить их состояние до госпитализации. При этом Лисовец отметил, что пока вакцина малодоступна, "все равно переболеем все".

"Но введение ограничительных мероприятий, изоляция, позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения", - добавил чиновник.

В Петербурге ежедневно прибавляется по 1,5 – 1,6 тысяч новых случаев заражения.