Песков счел отравление Навального сомнительным поводом для антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что считает отравление политика Алексея Навального сомнительным поводом для введения антироссийских санкций.

По его словам, вряд ли было ожидаемо, что "Россия оставит это без ответа".

"Повод для этих санкций был более чем сомнительный. Санкции были беспрецедентные с точки зрения по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента", - сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, Запад "путается в показаниях", говоря о причинах инцидента с Навальным. Песков заявил, что Россия не получила ни одного ответа на направленный органам Германии запрос. К тому же Песков счел странным то, что сначала вещество идентифицировали как входящее в группу ядов "Новичок", а потом – как не упоминающееся в списке запрещенных веществ, но входящих в ту же группу.

В октябре Евросоюз ввел санкции в отношении ряда представителей российского руководства из-за отравления Навального. В "чёрный список" попали глава ФСБ Александр Бортников, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, два заместителя министра обороны России - Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также под санкции попал государственный НИИ органической химии и технологии, в котором, по версии ЕС, разрабатывали токсин "Новичок".

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о введении ответных санкции, которые уже касаются сотрудников аппарата руководства Германии и представителей Франции.