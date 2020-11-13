Гостям новогодних корпоративов в Москве разрешат снять маски только за столом

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в разговоре с ТАСС заявил, что гости новогодних корпоративов в Москве будут обязаны носить маски и перчатки, снимать их будет разрешено только за столом.

Он напомнил, что собираться на мероприятиях могут не более 50 человек, гости должны соблюдать социальную дистанцию, корпоратив может продлиться лишь до 23:00. Нарушения на корпоративах для компаний могут обернуться административной ответственностью вплоть до приостановки деятельности, отметил чиновник.

По словам Данчикова, тех, кто будет на корпоративе передвигаться без средств индивидуальной защиты, могут оштрафовать. Он добавил, что снимать маски и перчатки за столом допустимо. Чиновники, Роспотребнадзор и полиция регулярно проверяют на этот счет кафе, рестораны, магазины, торговые центры, транспорт и другие общественные пространства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на работу развлекательных заведений и общепита с 23:00 до 6:00. Также в Москве из-за коронавируса будут отменены массовые новогодние гуляния.