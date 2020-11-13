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10:55

Закон о "наливайках" планируют смягчить еще больше

фото ЗакС политика Закон о "наливайках" планируют смягчить еще больше

Ко второму чтению законопроекта, ограничивающего продажу спиртного в жилых домах Петербурга, будет внесено несколько поправок, сообщил 13 ноября на заседании комитета по законодательству ЗакСа его председатель Денис Четырбок

Согласно действующей редакции документа, планируется запретить продажу спиртного в заведениях с залами обслуживания менее 50 кв. м. Для баров и кафе, действующих в "хрущевках" и "домах-кораблях" предложен более строгий норматив - 20 кв. м. 

Четырбок заявил, что для предпринимателей, работающих в типовых домах 1957-1980-х годов постройки сделают исключение в случае, если проектом здания были изначально предусмотрены торговые залы на первом этаже. Согласно предложенной поправке, норматив торгового зала для таких объектов также составит 50 кв. м. 

С соответствующим предложением обратился Союз независимых рестораторов Петербурга в рамках публичного обсуждения законопроекта. 

Кроме того, по словам Четырбока, ко второму чтению в тексте документа уточнят формулировку понятия "зал обслуживания". Об этом попросил комитет по промышленной политике Смольного. 

Первое чтение законопроекта ожидается 18 ноября. Четырбок допустил, что второе пройдёт уже через неделю, 25 ноября. 

Напомним, летом в Петербурге был принят ЗакСом и подписан губернатором более жёсткий законопроект, запрещающий работу баров площадью менее 50 кв. м. Это вызвало протест предпринимательского сообщества, после чего депутаты решили подготовить новую инициативу.

Сергей Еремеев


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