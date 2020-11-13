Россия и Петербург снова побили рекорд по приросту зараженных коронавирусом за день

В России за последние сутки зафиксировано 21 983 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1756 - в Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с распорстранением инфекции. Это – очередной рекорд по приросту заболевших за день как в стране, так и в городе.

Всего по стране за время эпидемии, по официальным данным, насчитывается 1 880 551 случай заболевания, из них в 1 406 903 пациенты выздоровели. Зарегистрировано 32 443 летальных исхода от коронавируса, из них 411 внесли в статистику за последние сутки.

В Петербурге общее число заболевших с марта возросло до 77 908, в 46 783 случаев зараженные успешно вылечились. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 4 446 человек, 61 внесли в статистику за последние сутки.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 25 254 человека (+339), в Мурманской – до 22 821 (+252), в Коми – до 16 544 (+251). В Ленобласти всего заболели 13 552 человека (+172), в Псковской – 9 403 (+148), в Карелии - 9 244 (+378). В Новгородской области в статистику внесены 8 784 заболевших (+138), в Вологодской – 8 575 (+136), в Калининградской - 8 483 заболевших (+145), в НАО – 558 (+8).