Навигация на рукавах Невы завершится 15 ноября

Навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы завершится в ночь на 15 ноября, сообщили в "Мостотресте".

С этого момента перестанут разводить расположенные на Большой Невке Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. Это – единственные разводные мосты на рукавах Невы: таковыми, кроме Большой Невки, считаются Средняя и Малая Невка, Карповка, Черная речка, Фонтанка, Мойка, Пряжка, канал Грибоедова, Крюков, Обводные каналы и другие.

Эти мосты еще могут развести для пропуска единичных судов, при технической необходимости и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Навигация и развод мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до 30 ноября.