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11:45

В ЗакСе предварительно одобрили идею увеличить время продажи алкоголя в Петербурге

фото ЗакС политика В ЗакСе предварительно одобрили идею увеличить время продажи алкоголя в Петербурге

Депутаты Заксобрания Петербурга в качестве эксперимента намерены увеличить время продажи спиртного в торговых учреждениях. 13 ноября это предложение предварительно поддержал парламентский комитет по законодательству. 

С 2013 года продавать алкоголь в городе можно до 22:00. Депутаты намерены увеличить время до 23:00.

По словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, это поможет бороться с контрафактом и нелегальными торговцами. 

Отдельные депутаты высказали особые мнения. Так, против смягчения выступил Алексей Цивилев. Он напомнил, что ограничения 2013 года устанавливали в том числе в интересах владельцев баров и кафе - для поддержки малого бизнеса. 

Единоросс пообещал поставить ящик водки "Жириновский" лидеру фракции ЛДПР Павлу Иткину в случае, если эта инициатива, а также смягченный законопроект о "наливайках", которые Иткин поддержал, помогут закрыть хотя бы одну нелегальную точку продажи спиртного. 

Другой член "Единой России" Сергей Купченко согласился, что в качестве эксперимента увеличить время продажи алкоголя можно. Тогда, по его мнению, необходимо усилить и ответственность за нарушение законодательства о торговле спиртным. 

Александр Егоров из "Справедливой России" заявил, что прежде чем смягчать закон, нужно провести массовые опросы населения. Четырбок ответил, что накануне уже провел опрос в своём Telegram-канале и 64% высказались за смягчение. Депутат Цивилев на это заметил, что если бы у людей спросили о круглосуточной продаже спиртного, "за" проголосовали бы 74%.

В целом поддержали идею и представители юридического комитета и комитета по промышленной политике Смольного. 

Предложенная мера позволит увеличить поступления в городской бюджет на сумму до 2 млрд рублей, отметил руководитель некоммерческого партнерства "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. Против послабления не стали возражать присутствовавшие на заседании парламентского комитета сотрудники МВД и жительницы Петербурга, жалующиеся на нелегальную ночную торговлю алкоголем в своих домах. 

По словам Четырбока, в ближайшее время ЗакС не будет принимать конкретное решение по вопросу о либерализации правил торговли спиртным. Депутаты будут следить за общественной реакцией на озвученную идею, а после проведут новое обсуждение в Мариинском дворце.

Сергей Еремеев


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