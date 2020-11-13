Испания выдала Петербургу подозреваемых в совершении преступлений на территории города

Полиция Испании экстрадировала в Россию двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений на территории Петербурга, уведомляет Генпрокуратура.

Один из них - Алексей Елисеев - проходит фигурантом дела о крупном мошенничестве на сумму 4 млрд рублей.

Как полагают следователи, с 2010 по 2016 год он, являясь членом ОПГ, похищал денежные средства компенсационного фонда нескольких саморегулируемых организаций. Елисеев открывал банковские счета на фиктивных лиц и выводил деньги за рубеж.

Ещё одного экстрадированного - Эгидиюса Татарунаса - подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

По сведениям правоохранителей, он фасовал крупные партии героина, кокаина и амфетамина для их последующей реализации: завершить дело он, впрочем, так и не смог, поскольку его вычислили в полиции.