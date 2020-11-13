"Роскосмос" хочет выпускать под брендом "Поехали!" духи, одежду и алкоголь

"Роскосмос" намерен выпускать под товарным знаком "Поехали!" духи, одежду и алкоголь, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Роспатента.

По словам представителей Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака подана "в отношении широкого перечня товаров и услуг". Она охватывает 14 классов международной классификации товаров и услуг, среди них - парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Пока по заявке проводится экспертиза заявленного обозначения, которая в среднем занимает около пяти месяцев.

"Роскосмос" заявил о намерении зарегистрировать фразу Юрия Гагарина "Поехали!" в качестве товарного знака 10 ноября. В корпорации это объяснили намерением оградить себя от недобросовестной конкуренции.