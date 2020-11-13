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12:05

Смольный подготовил документ о повышении цены за проезд до 60 рублей

фото ЗакС политика Смольный подготовил документ о повышении цены за проезд до 60 рублей

Комитет по тарифам Петербурга подготовил проект постановления о стоимости проезда в метрополитене в 2021 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города 13 ноября.

Согласно проекту постановления, стоимость разового проезда в 2021 году в метро должна составить 60 рублей. Такая же цена будет за провоз ручной клади сверх нормы, уточняется в документе.

Напомним, о повышении стоимости проезда комитет по транспорту сообщил в октябре. Тогда ведомство объявило, что проезд в метро подорожает с 55 до 60 рублей. а в наземном транспорте с 50 до 55 рублей. Против увеличения тарифа высказалась депутат Законодательного собрания от Партии Роста Оксана Дмитриева. Она считает, рост стоимости проезда экономически безосновательным. 

 


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